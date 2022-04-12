محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بقرب الاحتفال بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال، التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول الأديرة والكنائس.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، والذى عقد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة المحافظ، وحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والسكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث قدم المحافظ التهنئة بذكرى العاشر من رمضان لكافة رجال القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدا أن هذه الذكرى رمزًا للعزة والكرامة.

وقال محافظ القاهرة إن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع حرصًا على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قامت بفتح العديد من المنافذ والمعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد توافر جميع السلع بالأسواق، وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأى سلعة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة فى عبور الأزمة العالمية، خاصة مع وجود وفرة لجميع السلع بالأسواق، مشددا على مديريتى التموين والصحة بتكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية، للتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار.

وأشاد بجهود هيئة النظافة، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لشركتى النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وأن هناك تحسنًا ملحوظا فى مستوى النظافة، وهو ما يلمسه المواطنون بالشارع.

وطالب محافظ القاهرة النواب بالتوسع فى إنشاء أسواق ومواقف حضارية لاستيعاب الباعة والقضاء على المواقف العشوائية.

كما شدد على استمرار تنفيذ الموجة الـ 19 الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مطالبا رؤساء الأحياء بالرد الفورى على المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها فى التعديات والبناء المخالف.

كما طالب خالد عبد العال بالإسراع فى تنفيد الخطة الاستثمارية.

من جانبه، أكد مدير مديرية الشئون الصحية الدكتور محمد شوقى، خلال الاجتماع، أن هناك تحسنا كبيرا فى الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالعاصمة، مشيرا إلى توافر مخزون الأدوية، وأن هناك استعدادات مكثفة بالمديرية للتعامل مع أعياد الأقباط وعيد الفطر المبارك.

بدوره، أكد الدكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين توافر أرصدة كافية من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية واستمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق.