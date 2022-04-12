/691709/رامز-جلال-يغازل-عائشة-بن-أحمد-بكلمات-إيحائية-مزة-جامدة-وجسمها-عناب

تحل الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على برنامج “رامز موفي ستار”، في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر رمضان 2022، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مغازلة رامز جلال للفنانة عائشة بن أحمد في برنامج رامز موفي ستار

غازل رامز جلال خلال عائشة ابن أحمد منذ بداية الحلقة، فقال عنها: “القطة التي زاحت الفنانات، لئيمة وخبيثه، تبدو ناعمة ورقيقة لكنها مكارة في الحقيقة، مزة جامدة حسناء”.

وتابع رامز جلال مغازلته: “حسناء من حسنويات باكستان، جسمها عناب مش محتاج يتقاس”.

ولم تخلو عائشة بن أحمد من سخرية رامز جلال خلال برنامج رامز موفي ستار، فعندما وجد إطلالتها متألقة تطرق بالسخرية لشعرها، فقال: “"شعرها لو شرب ماية هيقلب سلكة مواعين”.

عائشة بن أحمد في رمضان 2022

يذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل ملف سري، مع الفنان هاني سلامة، وعدد من نجوم الأخرين منهم ميرهان حسين ماجد المصري، نضال الشافعي، وإدوارد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، والإخراج لـ حسن البلاسي

وكانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2021 من خلال مسلسل لعبة نيوتن الذي لعبت بطولته الفنانة منى زكي، اذ قدمت شخصية فتاة تدعى أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان حيث ظهرت مصابة بمرض خطير ويحاول سيد رجب مساعدتها من خلال إنتاج عسل به مادة مخدرة حتى لا تشعر بالألم وذلك بالتعاون مع محمد ممدوح إلى أنها تقع في حب الأخير الذي يطلق زوجته بعد سفرها إلى أمريكا لإنجاب طفلها هناك.

ضيوف برنامج رامز موفي ستار

هذا وتأتي ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.