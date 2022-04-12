/691705/بالفيديو-خالد-الجندى-الفتاوى-ليست-صالحة-لكل-مكان-وزمان

علق الشيخ خالد الجندى،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما نشر فى أحد المواقع والصحف، حول بيع الطعام للكافر، قائلا: "هذه الفتوى فيها عوار لا يمكن السكوت عليه، هو حضراتكم عجزتم عن التواصل مع علماء الأزهر الشريف، حد قال لكم ان علماء الأزهر مقصرين".

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "متعرفوش ان الفتوى بتتغير بتغير المكان والزمان والشخص والعرف والعلم، يعنى ممكن فتوى كانت تناسب عصر من العصور، أو ظرف من الظروف، ولا تناسب هذا الزمان أو المكان، فمتصدروش لنا فتاوى فيها مشاكل وتقول لى الفتوى صالحة لكل زمان ومكان، لازم ناخد بالنا من الكلام ده ونحفظه كويس الإسلام صالح لكل زمان ومكان، والفتاوى ليست صالحة لكل زمان ومكان، فكروا اما تكونوا دولة قانون أو دولة فتاوى".

خالد الجندى: الفتاوى ليست صالحة لكل مكان وزمان

هذا ولقن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، درسا فى الوطنية إلى هيثم ابن الداعية السلفي أبو اسحاق الحوينى، وذلك لرفضه الدعاء للوطن والقوات المسلحة، ودعائه لجيش دولة أخرى، وذلك عبر تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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خالد الجندي يلقن ابن الحوينى درس قاس فى الوطنية لرفضه الدعاء لجيش مصر

وتابع الجندي: "دى حاجة مضحكة، احنا قولنا مرارا وتكرار للسلفيين سواء للحوينى أو مصطفى العدوى أو حسين يعقوب، ادعو لمصر ولجيشهم، ودى حالة خلل عندهم، كان ما يفعلون عارا، دلوقتى ابن الحوينى بيدعى للجيش بس لجيش باكستان، ايه الحنية دى اشمعنى يعنى، ايه منتهى الإخلاص والإنسانية، دى برضوا زى النصرة لليرة التركية، هؤلاء القوم ينخدع فيهم السذج والمساكين".