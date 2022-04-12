فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات.. مسابقات حفظة القرآن وتوزيع وجبات الإفطار والدورات الرمضانية

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

مسابقات حفظة القرآن وتوزيع وجبات الإفطار والدورات الرمضانية

في محافظة القاهرة،نفذت أمانة مدينة بدر، تجميل ميدان السنترال، وميدان مركز شباب، لإظهار الوجه الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك لكي يستمتع الأهالي باللمسات الجمالية والتي تم تنفيذها بما يتماشي مع الطقوس الرمضانية مثل وضع نماذج لفانوس رمضان ومدفع الإفطار وشخصيات الفنانيس وأقمشية الخيامية وإضاءات الليد وبوجي وطمطم وشخصية بكار لإنها محببة لدي الأطفال.

وفي محافظة الإسماعيلية،قامت أمانة القنطرة غرب، بتجهيز عدداً كبيراً من مساعدات المواد الغذائية العينية، لتوزيعهم علي المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر الفعالية حتي نهاية شهر رمضان، لرفع المعاناة والتخفيف عن كأهل المواطنين، فيما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إعداد وجبات الإفطار لتوزيعها علي الصائمين في الشوارع والميادين أثناء اذان المغرب.

وفي محافظة الجيزة،واصلت أمانة مركز الطالبية، توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين، حيث يتم ذلك منذ بداية شهر رمضان إعداد وتجهيز الوجبات والعصائر لتوزيعها علي الصائمين وتحديداً الفئات الأكثر احتياجاً، ومن جانبه، وزعت أمانة السادس من أكتوبر وجبات الإفطار علي الصائمين التي وفرها نائب دائرة الشيخ زايد و6 أكتوبر والهرم، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين اثناء اذان المغرب، وفي الوقت نفسه، قامت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، بإهداء مستشفي البدرشين المركزي، الأطقم الطبية والإدارية وراد المستشفي، في إطار "هدية الرئيس"، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم الهرم، احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم، حيث قدم الهدايا والمعايدات لعدد من الأطفال لرسم البسمة والبهجة علي وجوههم، خلال شهر رمضان، وفي نفس السياق واصلت أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، تنفيذ مبادرة إفطار الصائمين حيث وزع عدد من وجبات الافطار علي الصائمين وقت اذان المغرب في الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم اعداد 500 وجبة يومياً لتوزيعهم خلال شهر رمضان، ومن جانبه، بدأت امانة مركز اوسيم، فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم في قرية البراجيل، حيث استقبلت المسابقة عدد كبير من المتسابقين في اليوم الاول، كما تواصل أمانة مركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، لأهالي قري المركز لليوم الـ108 علي التوالي.

وفي محافظة البحر الأحمر، وزعت أمانة ثان الغردقة، وجبات إفطار علي الأهالي الأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة والمارة في الطرقات بمدينة الغردقة، وذلك قبل اذان المغرب، حيث استعدت أمانة الحزب بتشكيل فريق عمل من شباب الحزب لإعداد وتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين بالتزامن مع توقيت الإفطار، كما تواصل أمانة مدينة رأس غارب، تنفيذ مبادرة إفطار صائم، وتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين في الشوارع والطرق والميادين بالمدينة، وقت اذان المغرب، وتستهدف توزيع الوجبات علي الفئات الأكثر احتياجاً ومن بينهم عمال اليومية والمأرة.

وفي محافظة جنوب سيناء،قامت أمانة مدينة رأس سدر، بتوزيع عدداً كبيراً من مساعدات المواد الغذائية علي المواطنين، بقري المدينة الأكثر احتياجاً، كما وزعت أيضا وجبات الإفطار علي الصائمين في الطرق العامة والميادين والأسر الأولي بالرعاية أثناء أذان المغرب.

وفي محافظة الغربية، اشتعلت المنافسة في تصفيات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بمركز زفتي، والمقامة في سندبسط، حيث انطلقت تصفيات تماني مجموعات المشاركة في أكبر دورة رمضانية داخل المركز.

وفي محافظة مطروح،أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، دورة تدريبية لمعلمي تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة، بالتعاون بين الحزب والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وذلك لتنمية المهارات في القراءة والكتابة والحساب، والقدرة على تحديد الأمور وفهمها وتفسيرها وأيضا القدرة علي الابداع والتواصل.

وفي محافظة المنوفية،أقامت أمانة مدينة السادات، معرض "أهلا رمضان"، لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة ضمن حملة "ضد الغلاء"، وشمل المعرض مفروشات وتجهيز العرائس وملابس واطفال واحذية وسلع غذائية ولحوم ومجمدات بتخفيضات هائلة، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من أهالي المدينة، التي أشادت بالمعروضات وبجودتها العالية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.