/691695/تعرف-على-ضحية--برنامج-رامز-موفي-ستار-في-حلقة-اليوم-فنانة-تونسية

يستعد برنامج رامز جلال لاستضافة أحد النجوم المشهورين في الوسط الفني أوالرياضي والذي دائما ما يمتنع عن التصريح بأسمائهم ليكونوا مفاجأة للجمهور، ومن المتوقع أن يستضيف في الحلقة الـ 11 من برنامج “رامز موفي ستار” في مساء اليوم الثلاثاء الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة الـ 11

تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

ضيف الحلقة 10 من برنامج رامز موفي ستار

وكان قد حل الفنان أحمد فتحي، ضيف برنامج رامز موفي ستار في حلقته الـ 10، والذي انهار خلال المقلب قائلا: “ قائلًا: “الطم على وشي خلاص يا رامز”.

وكانت أخر أعمال أحمد فتحي مسلسل اللعبة الذي دار حول هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.، وتعرض المسلسل لاشادات عريمة خلال فرتة عرضه على منصة شاهد الالكترونية في الأيام الماضية، وبعد مرور يوم واحد من طرحه على موقع شاهد vip، تمكن العمل من احتلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر متفوقا على عدد من الأعمال التي لاقت استحسان جماهير كبير وهم «عروس بيروت، الفرح فرحنا، أيام».