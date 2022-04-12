تحرير 25 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بمركزي قنا وقفط

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزي قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة تموينية متنوعة.
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وأضاف "الداودي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير 18 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر تصرف في دقيق مخابز، وعدد 1 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، عدد 1 محضر نقص وزن الرغيف.
حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة
وأكد المحافظ أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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