/691685/بسبب-خلافهما-على-مصاريف-رمضان-ربة-تشعل-النار-فى-زوجها-بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من القبض علي ربة منزل بعد قيامها بإشعال النيران في زوجها مما أدي الى إصابتة بحروق من الدرجة الأولى والثانية وذلك باستخدام "أنبوبة صغيرة" بإتجاه وجهه لخلافات بينهما علي المصاريف في قرية شاوه التابعة للمركز.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفي المنصورة الدولي ، بوصول "عادل. ع .ال مصاب بحروق من الدرجة الأولي والثانية.

نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته تدعي"نادية .م .ج" بسبب خلافات زوجيه مما دفع الزوجة بالقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم فى المنزل وإشعال النار ، مما ادي إلى اشتعال النار فى المنزل والزوج ، و وصلت نسبة الحروق بجسد الزوج الى 65% كنا اصيبت الزوجة بحروق تمثل 20% ، وتم نقلها إلى المستشفي ووضعها تحت الحراسة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة ، لحين الانتهاء من علاجها.