رشا إسحق لـ دوت الخليج: موافقة الوزراء علي مشروع حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان

/691683/رشا-إسحق-لـ-تحيا-مصر-موافقة-الوزراء-علي-مشروع-حظر-زواج-الأطفال-انتصار-جديد-لحقوق-الإنسان

علقت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، علي موافقة الحكومة علي مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، قائلة: انتصار جديد لحقوق الإنسان و حق الطفل و المرأة، بل المجتمع ككل، لافتة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

دوت الخليج

وأكدت إسحق، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخ علي حق الطفل، و جريمة في حقه، نظرا لعدم اكتمال نموه الصحي و النفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثي، مضيفة: الأطفال قبل سن الـ ١٨ عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين أسرة، الامر الذي يؤدي إلي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل .

رشا إسحق: موافقة الوزراء علي مشروع حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان مجلس الشيوخ، إلي أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، حيث نص علي ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه و لا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثي لم يبلغ أي منهما ١٨ سنة وقت الزواج.

وأضافت:كما تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا او وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية، و يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة، و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .

وتابعت النائبة رشا إسحق: أن عقوبة من يشارك في زواج الأطفال، تكون حبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر و غرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٥٠ الف جنيه و العزل كل ماذون أو موثق منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا .