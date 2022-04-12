/691679/تموين-الاسكندرية-ضبط-٢٧-طن-منتجات-غذائية-فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية برئاسة الدكتوريوسف شباط، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الادارية وإدارة شرطة التموين، عدة حملات مكبرة بنطاق جميع الاحياء لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بالصحه العامه للمواطنين، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية ٢٦طن و٨٢٠ كجم ، كما تم تحرير ٢٣ محضر جنحة ذبح خارج المجازر الحكومية وبيع منتجات غير صالحه للاستهلاك الأدمي.

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وأشار شباط إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المخالفة، وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق و إتخاذ اللازم ، مؤكدا ان هناك تعاون كامل بين جميع الجهات التنفيذية في تنفيذ حملات بشكل مستمر للحد من تواجد أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات الصحية المتفق عليها في الاسواق.

محافظ الاسكندرية

من جانيه أشار محافظ الإسكندرية إلى أن الحملات على الأسواق والمحال تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن وتوفير السلع بجدوة عالية وباسعار مناسبة.