انطلاق قافلة طبية لفحص 1227 مريضاً في الإسكندرية مجانًا

/691675/انطلاق-قافلة-طبية-لفحص-1227-مريضا-في-الإسكندرية-مجانا

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية قرداحى بخورشيد بالظهير الشريف لمحافظة الإسكندرية، لفحص وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.

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وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 61 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة وإدارة القوافل العلاجية لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال وسائقين.

توقيع الكشف على 1227 مريضاً

وأوضح “ حليم” أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1227 مريضا، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 24 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.