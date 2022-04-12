قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك دور كبير يقع على المحافظين والحكومة، وهي التواجد بكثافة في الشوارع والأسواق، حتى يتم التأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد ومناسب في ظل الظروف العصبة.
وأضاف السيسي ، خلال تفقده غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية، أن الأزمة الحالية لا نعلم إلى أي متى ستستمر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستطيع التواصل مع بعضها البعض من حلال مراكز المحافظات.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “اللي يهمني الفترة الحالية أنه يتم بذل جهد أكبر من أجل السيطرة على الأسعار بالأسواق، فنحن موجودون عشان خاطر الناس” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي للمحافظين: اللي يهمني أن يتم بذل جهد أكبر للسيطرة على الأسعار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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