الصحة: لا إصابات بمتحور كورونا الجديد XE في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية توفير الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية 18 عاما، على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا بجميع المحفاظات، ويمكن للأطفال من 12 - 18 عاما والحاصلين على الجرعتين، الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة المتحور الجديد وغيره من المتحورات المتوقع ظهورها في الفترة المقبلة، وذلك حسب تقرير رسمي لها.

وقالت وزارة الصحة المصرية: «متحور كورونا الجديد، هو خليط بين سلالتى متحور أوميكرون بي أيه 1، وبي أيه 2، لكن لا خوف من متحور كورونا الجديد xe، فهو ليس أكثر شراسة، وقابليته للانتشار أقل 10 مرات من متحور دلتا وأوميكرون».

وأضافت وزارة الصحة المصرية أن لقاحات كورونا أثبتت حتى الآن قدرتها على تخفيف الأعراض حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مطمئنة المواطنين أنه حتى الآن لم يظهر متحور كورونا الجديد xe في مصر، ولكن هناك تكثيف مجهودات بالترصد من خلال 24 مركزًا موزعًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن هناك توسعات في عملية تطعيمات المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وفتح مراكز تلقي لقاح كورونا في رمضان لفترتين، الفترة الأولى صباحية والأخرى مسائية للوصول إلى المستهدف من التطعيم للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 أو مواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي كافة الاستفسارات من المواطنين والرد عليها من المصادر الرسمية لها.

وناشدت المواطنين بتوخي الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.