رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الملى

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلى.





وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بتوافر المناخ الصحى لمقومات الديمقراطية فى انتخابات القيادات الإنجيلية، مشيدا بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، كأحد أهم المبادئ الوطنية للطائفة الإنجيلية فى مصر. وقال"أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام الجدد، ونحن دائما وأبدا نجتهد فى خدمة الله وخدمه بلادنا". يذكر أن المنتخبين الجدد هم: القس سمير صدقان عن مجمع أسيوط، والشيخ ناصر صادق عن مجمع الوسطى، والشيخ رضا البطل عن مجمع القاهرة، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملى الإنجيلى العام. يشار إلى أن أعمال انعقاد سنودس النيل الإنجيلى - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بدأت دورته صباح اليوم الثلاثاء الــ"132"، لليوم الثانى على التوالى والذى ستستمر أعماله حتى بعد غد الخميس الموافق بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

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