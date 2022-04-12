محافظ قنا يثمن دور الأوقاف فى توفير السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ قنا أشرف الداودى، الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى توفير السلع الغذائية واللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء فى استلام الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية المقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا والشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية تسلمت 30 ألفا و840 حقيبة مواد غذائية سيتم تسليمهم إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الأسر المستحقة من أجل توفير الحماية المجتمعية، لافتا إلى أن المديرية تسلمت خلال الأربعين يوما الماضية 14 طنا من اللحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام وتم توزيعها على المستحقين من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أوضح وكيل مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع حقائب لمواد الغذائية عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.

وفى إطار مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، أفاد محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزى قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة.

وأوضح أن المخالفات شملت تحرير 18 محضرا "عدم الإعلان عن الأسعار"، و3 محاضر "تصرف فى دقيق مخابز"، ومحضر "عدم الإعلان عن قائمة التشغيل"، ومحضرى "خبز غير مطابق للمواصفات"، ومحضر "نقص وزن الرغيف".

وأكد "الداودى" أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى نشاط آخر، ترأس محافظ قنا أشرف الداودى، اللجنة الدائمة لاختيار المرشحين لمنصب مدير مستشفى قنا العام ومدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ومدير عام إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.

ووفقا للمحافظ فقد عقدت اللجنة مقابلات مع 6 متقدمين بواقع 2 لكل وظيفة، مضيفا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل ودفع عجلة التنمية ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.