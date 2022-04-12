معلومات الوزراء: مصر اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر من أُولى الدول التى اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية، وتستعد حاليًّا لاستضافة قمة المناخ العالمية COP 27 فى مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد إعلانها خلال قمة COP26 عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".





جاء ذلك فى الفيديو الذى نشره مركز المعلومات يتضمن أبرز جهود مصر للحد من تداعيات الأثار السلبية للمناخ. وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 8000 كم2 من الأراضى غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، وأصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس فى المنطقة. وبين أن مصر عملت منذ 2016 على توصيل الغاز الطبيعى، لنحو 13 مليون وحدة سكنية وتحويل أكثر من 420 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا استخدام الغاز الطبيعى فى نحو 90% من محطات توليد الكهرباء، ومستهدف توليد 42% من الكهرباء عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة. ويتوقع البنك الدولى تعرض 130 مليون شخص عالميًّا للفقر بحلول 2030، وهجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول 2050، ووفقًا للأمم المتحدة درجة حرارة الأرض ستزيد 1.5 درجة مئوية حتى منتصف القرن الحالى، و4.4 درجة حتى نهايته.

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