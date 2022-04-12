محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات مدينة «سلام مصر»

جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ويوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومحمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى عدد من الشباب من أبناء بورسعيد ومديرى المديريات والإدارات ببورسعيد.

وأكد الغضبان -خلال جولته- أن المحافظة أصبحت تمتلك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجستية ومناطق سكنية على أعلى مستوى يجرى العمل بها وكافة المشروعات الخدمية.

ودعا محافظ بورسعيد، الشباب من أبناء المحافظة لزيارة مدينة "سلام مصر"، والتعرف على التنمية التى تشهدها هذه المدينة الواعدة، كما استعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية معدلات ونسب العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية فى كل قطاع.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات الجديدة فى هذه المدينة الواعدة، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورئيس مدينة "سلام مصر" لتحقيق التعاون المثمر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن تكون "سلام" مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التى توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" هى إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.