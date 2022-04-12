/691702/أيات-الحداد-تتقدم-بسؤال-لوزير-الاتصالات-بشان-دعم-الوزارة-لخدمات-منظومة-التامين-الصحي-الشامل

دوت الخليج

وقالت ايات الحداد :” في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية ويطالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياة كريمة للمواطنين ومنظومة التأمين الصحي ماذا فعلت وزارة الإتصالات إزاء ذلك؟ فما موقف وزارة الإتصالات من ميكنة خدمات منظومة التامين الصحي الشامل الذي تم تنفيذه في ثلاثة محافظات حاليا كمرحلة أولى؟ ولماذا التأخير في التنفية حتى الآن؟ هل لا يوجد تعاملات ورقية للمرضى ؟.

أيات الحداد تتقدم بسؤال لوزير الاتصالات بشان موقف الوزارة ميكنة خدمات منظومة التامين الصحي الشامل

ونوهت :” هل هناك ملف طبي طبقا لما كان مخطط له منذ يده المنظومة عام ٢٠١٩؟ هل الوحدات مربوطة ببعض مع المستشفيات فعلا وكل الخدمات مميكنة ؟ وماذا عن التصريحات بشأن تحسن خدمات شبكات المحمول وشبكة الانترنت في محافظة الإسكندرية وتعاني محافظة الإسكندرية من سوء خدمات جميع الشبكات بالإضافة إلى سوء خدمة الانترنت المنزلي والمحمول في الوقت الذي صرح فيه وزير الإتصالات عمرو طلعت بتحسن الخدمات والشبكات شهر سبتمبر ۲۰۲۱ ؟ وكيف تحصل على خدمات متكاملة في ظل عدم وجود بنية تحتية معلوماتية التي من المفترض الحصول عليها في معدلات التنفيذ المخطط لها داخل المحافظة ؟”.