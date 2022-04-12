/691699/من-كهرباء-الإسماعيلية-لمنتخب-مصر-محطات-في-مسيرة-إيهاب-جلال-التدريبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار كابتن إيهاب جلال، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا للاتحاد منذ قليل.

دوت الخليج

مسيرة إيهاب جلال التدريبية

بدأت مسيرة إيهاب جلال التدريبية موسم 2009-2010، حيث تولى تدريب فريق كهرباء الإسماعلية فى دورى الدرجة الثالثة.

بداية التوهج

وكانت بداية التوهج للكابتن إيهاب جلال في أثناء توليه تدريب فريق نادي مصر المقاصة في عام 2014، ليكون واحدًا من أفضل المدربين بالدوري المصري وقدم أداءًا وحقق نتائج تحدث لأول مرة مع الفريق الفيومي، ومن ضمنها الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري عام 2017، والتأهل لأول مرة لدوري أبطال إفريقيا، حتى ترك الفريق في أغسطس 2017 بسبب خلافات مع الإدارة التي تركت بعض لاعبي الفريق يرحلون دون استقدام آخرين بنفس المستوى.

كما تولى إيهاب جلال القيادة الفنية لنادي إنبي في 15 أكتوبر لعام 2017، وفى 7 يناير 2018، ثم انتقل بعدها لتولى القيادة الفنية لنادى الزمالك لمدة موسم و نصف، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض لسوء النتائج، ليخوض تجربة جديدة خارج مصر، حيث تولى تدريب فريق أهلي طرابلس الليبي، إلا أنه عاد إلى الدوري المصري عام 2018 عن طريق النادي المصري البورسعيدي.

واستمرت مسيرة إيهاب جلال التدريبية، حيث قاد تدريب فريق نادي الإسماعيلي الموسم الماضي، لينقذهم من شبح الهبوط الذي كان يطارد النادي بعد نزيف النقاط الذي لاحق الفريق، لينتقل بعدها إلى محطته الأخيرة قبل تولي مهمة تدريب المنتخب، وذلك عن طريق تدريب نادي بيراميدز.

وحقق إيهاب جلال نتائج طيبة مع بيراميدز، حيث وصل معهم إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتل بيراميدز الآن المركز الثالث في ترتيب الدوري العام، خلفًا للأهلي والزمالك.

كما سبق لإيهاب جلال أن قاد الإدارة الفنية لعدد من الفرق بدوري الدرجة الثانية، من بينها: الحمام، كفر الشيخ، تلفونات بني سويف.

بيراميدز يبحث عن بديل

من جانبه، يبحث فريق نادي بيراميدز عن مدير فني جديد، خلفًا لإيهاب جليل، الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الحالي، ووصل بهم إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلًا عن احتلال بيراميدز للمركز الثالث من بطولة الدوري العام، برصيد 29 نقطة، خلف الأهلي والزمالك متصدري ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة بعد 13 جولة.

ويعد حسام البدري أقرب المدربين المطروحين أمام إدارة فريق بيراميدز لتولي مهمة المدير الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه على دراية ومعرفة بالنادي، الذي تولى رئاسته في 2019، بعدما تم تغيير اسمه منه الأسيوطي إلى بيراميدز.

وكانت الجبلاية قد قررت رحيل المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد فشله في الصعود إلى كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث ينص عقد المدرب البرتغالي على أنه في حال فشل الفريق في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، فإن العقد يُفسخ تلقائيًا.

وفشل المنتخب المصري، مع كارلوس كيروش، في الصعود إلى كأس العالم، وذلك عقب الهزيمة من المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحة، بعد تعادل الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وقبلها خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي،في سيناريو مشابه للمبارتين.