/691697/اعتمرت-25-مرة-وهذا-هو-شعوري-عند-رؤية-علاء-ولي-الدين-أبرز-إجابات-محمد-هنيدي-على-أسئله-متابعيه

فتح الفنان محمد هنيدي باب الأسئلة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكانت الأسئلة متنوعة ما بين أصدقاءه ومجموعه في الثانوية العامة وحلم يتمنى تحقيقه.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج إجابات محمد هنيدي على أسئلة متابعيه.

ملخص إجابات محمد هنيدي على جمهوره

• عملت عمرة 25 مرة الحمدلله

• لو شوفت علاء ولي الدين دلوقتي هنسكت، مش هنتكلم في حاجة، في مرحلة في الصحوبية، خلاص انت مش محتاج تتكلم، دماغكم وروحكم بقت واحدة، عينك لوحدها هتقول كلام عمره ماي توصف ولا يتقال.

• حلمي أقابل أحمد عز وأبصله لتحت مش لفوق

• مش فاكر بالضبط مجموعي في الثانوية العامة بس كان 53% تقريبا وجبتها على مرتين، مرة في الامتحان الأساسي والمرة التانية في الملحق، المشكلة اني كنت متأكد قبلها اني هجيب مجموع كبير وهدخل طب، ولما جبت الملحق، كنت بخبي الكتب وأنا رايح الدرس، لغاية لما واحد من الحارة قفشني، وقالي أنت رايح فين يا دكتور محمد؟، وعينه مليانه حزن، قلتله هو أنت غبي؟!، أنا دكتور يعني بحضر الدكتوراه، عيط من الفرحة وحضني.

• أكبر مبلغ دفعته في عزومة أو مطعم كنا أنا وعلاء ولي الدين قبل مانتشهر، كنا بنروح المهرجانات ونضرب البدل وندخل البوفيهات بعد الافتتاح، ونضرب في البوفيه المفتوح، ففي مرة لقينا الفنانين كلهم في مطعم كده بعد الحفلة، دخلنا وقعدنا ومحدش يعرفنا خالص، وعمال الجرسون يحطلنا أكل ونطلب تاني ويقولنا تحبوا تجربوا كذا ونقول ماهو ببلاش، نجرب، وعلاء يقولي الراجل ده كريم أوي، خلصنا وجايين نقوم وبنخرج من المطعم، لقينا كل اللي شغالين في المطعم ورانا، كنا خلصنا تقريبا نص البوفيه.

آخر أعمال محمد هنيدي

وجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «الإنس والنمس» الذي شاركته فيه البطولة النجمة منة شلبي.