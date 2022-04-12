/691696/تعرف-على-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مواجهات-اليوم

يتصدر النادي الأهلى ترتيب الدوري المصري يتساوي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، حيث يأمل المارد الأحمر فى حصد اللقب هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الأهلي 31 نقطة

الزمالك 31 نقطة

بيراميدز 29 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 19 نقطة

المصري 19 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

فاركو 17 نقطة

إنبي 15 نقطة

سيراميكا كليبوباترا 14 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الجونة 14 نقطة

طلائع الجيش 14 نقطة

غزل المحلة 13 نقطة

المقاولون العرب 11 نقطة

إيسارن كومباني 10 نقطة

مصر المقاصة 9 نقاط

الإسماعيلي 8 نقطة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 14 يخوض الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 يخوض الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 يخوض الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 يخوض الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.