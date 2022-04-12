/691694/الأعلى-للإعلام-يستدعي-الممثل-القانوني-للمصري-اليوم-للتحقيق

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.

دوت الخليج

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني للمصري اليوم للتحقيق

جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة.

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني للمصري اليوم للتحقيق

وكانت قد نشرت جريدة المصري اليوم، في عددها الصادر اليوم، موضوع بعنوان: ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الجريدة فتوي لفقيه سوري يدعي الشيخ محمد صالح المنجد، عن حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر.

ليجيب الفيقه السوري، بأنه لا يجوز بيع الطعام فى نهار رمضان لمن علم أو غلب الظن انه يأكل نهاراً إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح فلا يجوز لهم الاكل فى نهار رمضان ولا اعانتهم على ذلك .