/691693/الرئيس-السيسي-يتفقد-عمليات-التحكم-والمتابعة-للشبكات-الوطنية-للطوارئ-والسلامة-العامة

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

الرئيس السيسي يتفقد عمليات التحكم والمتابعة للشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كما قام الرئيس السيسي بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجهاً بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات.

كما وجه رئيس الجمهورية باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.