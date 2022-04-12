توفيق عبد الحميد يكشف لـ دوت الخليج السر وراء حذف منشور الاعتزال

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كشف الفنان القدير توفيق عبد الحميد السر وراء حذف منشور اعتزاله الفن، والذي كان قد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب للفنانة ريهام حجاج في أزمة.

دوت الخليج يكشف سر حذف الفنان توفيق عبد الحميد منشور الاعتزال.

توفيق عبد الحميد ينفي حذفه منشور الاعتزال

أوضح توفيق عبد الحميد في تصريح خاص لـ دوت الخليج أنه لم يحذف المنشور بشكل كامل لكنه وضعه في الأرشيف.

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال الفن

وكان أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

وأكد أن ريهام حجاج ليس لها علاقة بهذا القرار، فكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

وتابع: "توضيح هام، لم تحدث اى مشاكل بينى وبين ريهام حجاج او اى حد من فريق العمل وعلاقتى والحمد لله بالجميع طيبة وقرارى بالاعتزال سببه حالتى الصحية.

توفيق عبد الحميد في مسلسل يوتيرن

وعاد الممثل توفيق عبدالحميد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «يوتيرن» بعد غياب 12 عاماً، من خلال دور طبيب، حيث يقوم بدور والد ريهام حجاج، ويقدم الدور نموذجاً للعلاقة بين الأب وابنته، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، فضلاً عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية، والمسلسل إنتاج جمال العدل وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته صفاء الطوخي وعبير صبري، وعماد رشاد، ونورهان. وأضاف: وجدت في العمل ما كنت أبحث عنه طوال الفترة الماضية، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، جيد ودور مهم ومؤثر.

وكان آخر عمل فني للفنان الكبير توفيق عبدالحميد قبل ابتعاده في سنة 2010، وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، وبعدها لم يقدم أعمالاً أخرى، حيث قرر النجم أن يحجب ضوءه، سواء بإرادته أو لظروف أخرى، ولكن لا تزال أعماله راسخة في أذهان جمهور أبرزها، عزيز المصري في «حديث الصباح والمساء»، والدكتور رياض في «أين قلبي»، وكمال أبو العزم «في حضرة المتهم أبي»، وحسن عوف في «كفر عسكر»، وغيرها عشرات الأدوار.