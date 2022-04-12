رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر وتوجيه الشكر لفينجادا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخرا عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.
وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، كما قرر الاتحاد توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قد عقد اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.
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