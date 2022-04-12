مترو الأنفاق: استمرار العمل في عيد الفطر حتى الساعة الواحدة صباحا

أعلن مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق - المسؤولة عن إدارة الخط الأول المرج - حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب، مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق بالمحطات التبادلية والانتهائية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر أن ساعات عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ستبدء من الساعة الخامسة والربع فجرا حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

وأشار المصدر إلى أن مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ جاءت على النحو التالي:

- آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان؛ يقوم في تمام الساعة الثانية عشر وربع صباحًا.

- آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديد؛ يقوم في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحًا.

- آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة، وكذلك محطة المنيب؛ يقوم في تمام الساعة الثانية عشر وخمس وثلاثون دقيقة صباحًا.

- آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور يقوم في تمام الساعة الثانية عشر وربع صباحًا.

- آخر قطار من محطة العتبة يقوم في تمام الساعة الثانية عشر وخمس وخمسون دقيقة صباحًا.

- يتقابل القطارات بين الخطين الأول والثاني داخل محطة أنور السادات في تمام الساعة الواحد صباحًا.

- يتقابل القطارات بين الخطين الأول والثاني داخل محطة العتبة في تمام الساعة الثانية عشر وخمس وخمسون دقيقة صباحًا.

وتابع المصدر: الشركة أعلنت حالة الطوارئ داخل المحطات بالخطوط الثلاثة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا، والتي يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو، من خلال الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتنسيق مع وزارة الصحة.