التعليم تنشر خطوات التقديم للانضمام لوظائف معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم للانضمام لفريق عمل معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة.

*الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم

*اختيار بوابة مركز المعلومات

*اختيار استمارة التقدم لشغل وظيفة

*كتابة الرقم القومي

*إدخال تاريخ الميلاد

*كتابة المحافظة والنوع

*كتابة المدرسة المتقدم لها

*كتابة النوعية الوظيفية

*كتابة الوظيفة المقدم لها

ونشرت المدارس التكنولوجية، شروط انضمام المعلمين كما يلي:

1- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

2- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

3- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

4- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

5- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة؛ يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للمسائلة القانونية، والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني

فيما قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان معني بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي - مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني - مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني، والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.