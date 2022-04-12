حملة مكبرة بشوارع الأقصر لرفع الإشغالات

قاد محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة مكبرة بالشوارع، والمقاهي، لرفع الإشغالات، والتحقق من التزام المواطنين بقرارات الوزارة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين، حيث تم ضبط 4 شيشة والتحفظ عليهم، وتنفيذ 20 إزالة إدارية أثناء المرور،
وضبط سيارة تشغل الطريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتم التشديد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنطاق محالهم، وعدم افتراش بضاعتهم على الأرصفة أو التعدي على الشارع.
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