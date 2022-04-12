الخميس المقبل بدء حجز قطارات عيد الفطر المبارك بمحطات السكة الحديد

أعلن مصدر داخل هيئة السكة الحديد أن الهيئة ستصدر قرارًا بشأن انطلاق القطارات الإضافية المخصصة لإجازة عيد الفطر المبارك ضمن مخصصات العيد، وذلك قبل انتهاء شهر رمضان المبارك للعمل على تلبية احتياجات ركاب السكة الحديد بقطارات الوجه القبلي.

وأكد المصدر أنه تم تحديد مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك لتبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 14 أبريل 2022 للحجز المسبق للقطارات وتتضمن الأيام التي تتيحها الهيئة لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك بدايةً من الساعة السابعة صباحًا ما يلى:-

- الخميس الموافق 14 أبريل 2022 لحجز يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022.

- الجمعة الموافق 15 أبريل 2022 لحجز يوم الجمعة الموافق 29 15 أبريل 2022.

- السبت الموافق 16 أبريل 2022 لحجز يوم السبت الموافق 30 15 أبريل 2022.

- الأحد الموافق 17 أبريل 2022 لحجز يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 وهو يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

- الاثنين الموافق 18 أبريل 2022 لحجز يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.