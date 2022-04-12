التعليم تكرم الفائزين بمسابقات التربية الخاصة والدمج

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا لمراسم الاحتفال بتكريم الفائزين فى مسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022، وذلك من خلال صفحة الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة على "فيس بوك"، فى تمام الساعة التاسعة مساء.





ووفقا لبيان صحفى، عقدت مسابقات التربية الخاصة والدمج فى المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، خلال الفترة بين 10 و12 أبريل الجارى، وتضمنت هذا العام أنشطة الرسم والمسرح، وحضرت نخبة من لجنة تحكيم متخصصة لتقييم عروض الطلاب. وقالت الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن مثل هذه المسابقات تهدف إلى تعديل اتجاهات أفراد المجتمع، والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية وتوفير مناخ ملائم بفرص أفضل لتحقيق الذات عند الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحسين سلوكياتهم الاجتماعية وخلق روح التنافسية وبناء الشخصية السوية. يأتى هذا فى إطار اهتمام الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بذوى الاحتياجات الخاصة وحرصه الشديد على تكيف الطلاب مع المجتمع بالمدارس والمشاركة فى المسابقات والأنشطة المتنوعة وتنمية المهارات وبناء الشخصية لدى الطلاب، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

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