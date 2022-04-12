عاجل- السيسى يتفقد مركز التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى استمع إلى شرح تفصيلى بشأن المركز، الذى يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً فى هذا الإطار.

وقام الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلى بغرف العمليات التخصصية فى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن الرئيس من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة فى كل محافظة، موجهاً بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات، كما وجه الرئيس باستمرار المحافظين فى متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.