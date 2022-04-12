جدة - نرمين السيد - قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء الممثل القانونى لجريدة "المصرى اليوم" بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ، والتى من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى للمصرى اليوم للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.