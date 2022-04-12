رسميا.. إيهاب جلال مدربا للمنتخب خلفا لكيروش

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار كابتن إيهاب جلال، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا للاتحاد منذ قليل.

دوت الخليج

وكانت الجبلاية قد قررت رحيل المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد فشله في الصعود إلى كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث ينص عقد المدرب البرتغالي على أنه في حال فشل الفريق في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، فإن العقد يُفسخ تلقائيًا.

وفشل المنتخب المصري، مع كارلوس كيروش، في الصعود إلى كأس العالم، وذلك عقب الهزيمة من المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحة، بعد تعادل الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وقبلها خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي،في سيناريو مشابه للمبارتين.

مسيرة إيهاب جلال

تولي إيهاب جلال، خلال مسيرته التدريبية المهمة الفنية لـ 11 فريقا خلال، بدأت من كهرباء إسماعيلية عام 2007 ومع الحمام وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وإنبي والزمالك وأهلي طرابلس والمصري البورسعيدي والإسماعيلي وبيراميدز.

فيما قاد الأندية التي دربها في 274 مباراة حيث فاز 133 و تعادل 67 وخسر 74 ، أهداف مسجلة 400، وتلقى 300.

إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب

وكانت فترة توهج إيهاب جلال مع فريق مصر المقاصة، والذي نجح معه في اقتناص المركز الثاني عام 2017 واللعب بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي الفيومي.

بيراميدز يبحث عن بديل

في سياق متصل، يبحث فريق نادي بيراميدز عن مدير فني جديد، خلفًا لإيهاب جليل، الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الحالي، ووصل بهم إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلًا عن احتلال بيراميدز للمركز الثالث من بطولة الدوري العام، برصيد 29 نقطة، خلف الأهلي والزمالك متصدري ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة بعد 13 جولة.

ويعد حسام البدري أقرب المدربين المطروحين أمام إدارة فريق بيراميدز لتولي مهمة المدير الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه على دراية ومعرفة بالنادي، الذي تولى رئاسته في 2019، بعدما تم تغيير اسمه منه الأسيوطي إلى بيراميدز.