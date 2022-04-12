/691673/ولاء-التيتي-تستأنف-تصوير-مشاهدها-في-مسلسل-سوتس-بالعربي

انتهت الفنانة ولاء التيتي من تصوير مشاهدها بمسلسل سوتس بالعربي بطولة النجم آسر ياسين والفنان أحمد داود والذي يُعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2022، ومن المقرر أن يستأنف أبطال المسلسل تصوير كامل مشاهد العمل منتصف شهر إبريل الجاري.

دوت الخليج يرصد انتهاء الفنانة ولاء التيتي من تصوير مشاهدها في مسلسل سوتس بالعربي.

شخصية ولاء التيتي بمسلسل سوتس بالعربي

ولعبت الفنانة ولاء التيتي دور صديقة أدهم منصور، ضمن أحداث حلقات مسلسل سوتس بالعربي، والذي استعان بها لتقوم بدور الشاهدة ضمن الأحداث، وذهب أدهم منصور إلى منزلها حيث كانت تنتظره ثم خرجا معا إلى أحد الكافيهات ليقنعها بالقيام بدور الشاهدة في المحاكاة لأحد القضايا التي أقامتها فريدة المسيري ضمن المحاكمات القضائية التي يقيمها مكتب المسيري بصفة دورية.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

يُعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN

مسلسل«Suits بالعربي» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.