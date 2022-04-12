/691672/وقف-أعمال-بناء-مخالف-في-بالإسكندرية-والمحافظ-يوجه-بتكثيف-الحملات

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من شن حملات لإزالة أعمال البناء المخالف، لمنع أي أعمال مخالفة، بما يحقق مصلحة المواطن.

دوت الخليج

أسفرت الحملة عن وقف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية، تخريب وتكسير ثلاثة اعمدة، والتحفظ علي مواد البناء، بشارع ابن الحكم من عرفان محرم بك.

انطلقت الحملة وفقاً لتعليمات رئيسة الحي

جاءت الحملة استجابة للبلاغ الوارد لغرفة عمليات الحي, بوجود أعمال بناء مخالف بالعنوان المذكور وانطلقت الحملة وفقاً لتكليفات عزة سعد، رئيس حي وسط، وبقيادة يحيي زكريا سكرتير عام الحي بمشاركة وحدة التدخل السريع.

بعد المعاينة تبين وجود مبنى مخالف

حيث تمت المعاينة وتبين وجود مبنى مخالف لتعليمات البناء وتم وحل الشدة الخشبية ،وتخريب وتكسير ثلاثة اعمدة ، ووقف الأعمال، والتحفظ علي مواد البناء، والاحالة الي مهندس المنطقه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات المكبرة علي مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية .