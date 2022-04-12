تحرير 158محضراً تموينياً بمحافظة المنوفية

أعلن إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء عن تحرير 158 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن الحملات المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

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من جانبه أوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضرين جنح بمركز الباجور أحدهم ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائيه مجهولة المصدر وضبط 100 كجم سكر مجهولي المصدر.

سلع عذائية بدون مستندات

وأشار الجمال إلى أن المحضر الآخر ضد صاحب محل بقاله لحيازته سلع غذائيه بدون مستندات دالة على مصدرها والتحفظ على 20 كرتونه مكرونه مجهولة المصدر، وفى مركز ومدينة منوف تم تحرير محضر آخر بناحية برهيم ضد صاحب مخزن مياه معدنيه لعرضه للبيع سلع غذائيه مجهولة المصدر وضبط 70 كرتونة مياه معدنيه.

تواصل المدرية شن حملاتها

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات الرقابية والتفتيشية الصارمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

جاء ذلك في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مكثفة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.