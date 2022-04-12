/691660/إغلاق-فرع-جمعية-خيرية-قام-بتوزيع-عظام-ذبائح-للفقراء

أكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، على إغلاق فرع جمعية خيرية، قامت بتوزيع عظام على عدد من السيدات الفقراء فى قرية أبيس السادسة.

دوت الخليج

وكانت قرية أبيس السادسة شهدت واقعة غريبة من نوعها بعد انتشار صور على مواقع التواصل الإجتماعي بقيام جمعية خيرية بتوزيع بعض العظام على عدد من السيدات الفقراء في المنطقة.

تشكيل لجنة لفحص ما تم تداوله

وتم تشكيل لجنة لفحص الشكوى وحقيقة ما تم تداوله، على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين أن أن فرع أبيس السادسة هو من قام بتوزيع تلك العظام على السيدات، وعلى أثرها تم إغلاق فرع الجمعية الخيرية بمحافظة البحيرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

من جانبه أكد محمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية المسؤلة عن الواقعة رداً على ما تم تداوله من توزيع العظام على الأهالى بدلا من اللحوم، أن أحد المتبرعين ذبح عجل بقرى وتم ذبحة وتوزيعه على الأهالى من خلال قافلة خير فى منطقة أبيس، وبعد الانتهاء من توزيع اللحم ومشتملات العجل، طلب بعض الأهالى "العظم"، وتم بالفعل توزيعها وتفضل أحد الحضور بتصوير الأهالى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية،أن الجمعية مسجلة منذ اكثر من عشرون عامًا وانها صاحبة سمعة طيبة وبتقوم طوال السنين الماضية بمساعدة المحتاجين و ليس في الطعام فقط ، بل وعن طريق فتح فرص عمل في مجالات عديدة مثل الغزل والنسيج والصيد والمشغولات اليدوية وغيرها ، وان كل ماحدث من ضجة اعلامية لمحاولة الفتنة من قبل شخص دخيل لايريد الخير و سيء النية .