/691659/إزالة-8-حالات-تعدى-باجمالى-مساحة-933-متر-بنطاق-3-مراكز-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة باستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية. والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

دوت الخليج يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - أبو المطامير - أبو حمص ) عن إزالة 8 حالات تعدي باجمالى مساحة بلغت 933 م2 عبارة عن إزالة 5 حالات بمساحة 500 م٢ بدمنهور و حالتين بمساحة 415 م٢ بأبو المطامير وحالة بمساحة 18 م٢ بأبو حمص.

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