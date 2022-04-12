/691676/اللهم-ذكرني-منه-ما-نسيت-دعاء-ختم-القرآن-الكريم-في-رمضان-2022

يحرص العديد من المسلمين، علي ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المعظم، وذلك لتقبل أعمالهم من صيام وقيام في هذا الشهر الفضيل.

دوت الخليج

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان 2022

ونرصد لكم خلال السطور التالية، أبرز أدعية ختم القرآن الكريم، كالتالي:

-اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائمِ مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

-اللهم إني أسأَلك خير المسأَلة وخير الدعاء وخير النجَاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازينِي.

-اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرةِ.

-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلِغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهوِن به علينا مصائب الدنيا.

-اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

-اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. -اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب.

-اللهم إني أسألك خير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتى وتقبل صلاتي واغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة.

- اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها

-اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

-اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.