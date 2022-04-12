حياة كريمة.. الصحة تطلق 47 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 47 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءا من اليوم وحتى يوم 20 من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم بمناطق دوينة مركز ابو تيج محافظة أسيوط، واولاد سلامة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والقبابات بحى اطفيح محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 10 قوافل أخرى يومى 12 و13 من شهر رمضان، بمناطق مركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، وكرو ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والعجرة مركز ببا محافظة بنى سويف، والوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وابو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، ونمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وأبو الريش قبلى محافظة أسوان، وعلقام مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

وقال «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 13 و14 من شهر رمضان بمنطقة الرياض مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وقافلة طبية أخرى بمنطقة اتريس بحى منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 8 قوافل طبية يومى 15 و16 رمضان بمناطق كفر أبو شبهة مركز إهناسيا محافظة بنى سويف، وكفر ميت العبسى مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز طبى العبد حى السلام أول محافظة القاهرة، والصعايدة مركز الزينية محافظة الأقصر، وبطيطة محافظة كفر الشيخ، وورورة مركز بنها محافظة القليوبية، والبلايزة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، ومنشأة سكران محافظة الفيوم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 16 و17 رمضان فى منطقتى المحمودية محافظة أسوان، والجزاير مركز العامرية محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الغلالبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، ومركز طبى الخبيرى حى المعادى محافظة القاهرة، ومركز شباب السويدات مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والحلازين محافظة مطروح، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والعزيمة مركز سمالوط محافظة المنيا، وذلك يومى 17 و18 من الشهر نفسه.