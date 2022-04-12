عاجل- أول تعليق لوزير التعليم على ميكنة تصحيح امتحانات الإعدادية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى تصريح له على إحدى مجموعات أولياء الأمور عبر "واتس آب"، إن تجربة محافظة بورسعيد فردية، ولم تعمم على باقى محافظات الجمهورية.

وتخوض مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، تجربة جديدة سبقت بها جميع المحافظات، تتمثل فى ميكنة تصحيح امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية)، وإعداد الامتحانات بنظام "البابل شيت".

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تنسق مع وزارة التربية والتعليم منذ قرابة شهرين، للوصول إلى الوضع الجديد لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه بدون التعليم لن نخطو خطوة أو تتقدم مصر.

ومن المقرر تصحيح امتحانات الإعدادية، بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال؛ تجنبا لأخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد الدرجات، مما يضمن حق الطالب كاملا.

وقال أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، إنه جرى تصميم الورقة الامتحانية فى شكلها الجديد، بأسلوب مهنى وعلمى، بحيث يسهل الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب، وقياس نواتج التعلم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يمكن من وضع خطط لعلاج القصور لدى الطلاب.

وأوضح أن الورقة تضم أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار من متعدد بنسبة 70%، إضافة إلى أسئلة مقالية بنسبة 30%، وتستهدف قياس جميع نواتج التعلم بمستوياتها المعرفية، لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.

واستطاعت مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، توفير الأجهزة والبرامج المستخدمة فى التصحيح المميكن، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذ المجال، كما أتمت تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختيارية.

تصحيح شديد الدقة

وأكد أكرم حسن، أن عملية التصحيح ستتم بدقة شديدة مع محدودية حدوث المشكلات، فى ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكترونى على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم فى التصحيح بسرعة من خلال "الماسح الضوئى"، الذي يؤدي مهامه بسرعة من 80 إلى 100 ورقة فى الدقيقة.

3 نماذج امتحانية

وأشار حسن إلى إعداد 3 نماذج امتحانية فى كل مادة، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف فى ترتيبها، ويسجل بالورقة: اسم الطالب، رقم جلوسه، و"باركود".

وعلى كل طالب تظليل إجابة واحدة فقط لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، لكن عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثنى الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند تغيير الإجابة.

وعليه أيضا معرفة رقم النموذج الامتحانى الخاص به لتدوينه فى ورقة الإجابة.

امتحان تدريبى

وتجرى مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، 4 امتحانات تدريبية للطلاب على الورقة الاختبارية الجديدة بنظام "البابل شيت"، تبدأ غدا الأربعاء، عند العاشرة صباحا، بامتحان فى مادة العلوم، يطبق على 12 ألفا و 624 طالبا وطالبة.

وقال أكرم حسن، إنه جرى تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية تحت إشراف الإدارات التعليمية؛ لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان التدريبى، مشيرا إلى محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء هذه المهمة.

هل تشبه الامتحانات الجديدة نظام الثانوية العامة؟

وأكد أكرم حسن، أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الحالى، مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد، كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الامتحانات من خلاله.

وقال إن نظام التصحيح المميكن عبارة عن منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود محافظة بورسعيد المبذولة فى مجال الرقمنة، مشيرا إلى أنه مع تطبيقها ستتغير ثقافة الطلاب ونظرتهم تجاه الامتحانات، كما تمنح المحافظة السبق والريادة فى هذا المجال.