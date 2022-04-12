/691666/التجارة-والصناعة-نعمل-على-تدريب-الشباب-لتأهيلهم-لسوق-العمل-وعدم-لجوءهم-للهجرة

أكد اللواء خالد أبو مندور،رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن الهجرة غير الشرعية تؤثر سلبيا على مجال الصناعة، وذلك لأن هذه الظاهرة تستحوذ على عمالة فنية تقوم بمغادرة البلاد والهجرة إلى الخارج، قائلا ونحن فى حاجة إلى تلك العمالة فى مصر.

وأوضح اللواء خالد أبو مندور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه تم توقيع خطاب تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والوكالة الإيطالية بمركز العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية موضحا أن هذا الخطاب يهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى المحافظة من خلال تدريب المواطنيين وتدربيب الطلاب والخريجين سواء ذكور أو إناث وتعليمهم مهن ومهارت متنوعة وجعلهم قادرين على إيجاد وظائف مناسبة تدر دخل لهم دون اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن خطاب التعاون بين المصلحة والوكالة الإيطالية يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والتقانية لمركز العاشر من رمضان، بالأضافة إلى تحديث المعدات والالات والمنهاج، موضحا أنه بناءا على ذلك يتم تدريب العمالة على المناهج الحديثة التى تتوافق مع سوق العمل ويتم تأهيلهم بالمهارات المطلوبة والحديثة لمواكبة الصناعة المصرية.

وقال أننا نعمل على تدريب الشباب من أجل التشغيل، مؤكدا على أن وحدة التتبع داخل المصلحة تتواصل مع الشركات والمناطق الصناعية فى محافظة الشرقية لإيجاد فرص لخريجى البرامج التدريبية.

خطاب التعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني و الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي

وتابع خالد أبو مندور أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي قد وصلت إلى مراحل متقدمة فى التعليم الفنى ولديها أساليب حديثة ومتطورة فى وسائل وتقنيات التدريب وتحديث المناهج ، ولذلك وزارة التجارة والصناعة قامت بالتعاون معها من أجل الاستفادة من خبراتهم وأساليبهم المتقدمة.

وأشار خالد أبو مندور إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار الاتفاقية التى قام الرئيس السيسى بتوقعيها فى عام 2019 وهى اتفاقية ممولة من صندوق الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم الفنى داخل الدولة المصرية، مؤكدا على اهتمام الرئيس السيسى بتطوير التعليم الفنى وتعزيز العمالة فى الدولة المصرية.