دنيا جميلة وحياة حلوة.. خواجة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية بالعامية المصرية

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية بالعامية المصرية، لشخص أجنبي يتغنى فيها بجمال مصر، والتي تعكس مدى تأثر الأجانب بالثقافة المصرية، لدرجة غنائهم باللغة العربية وبخاصة اللهجة المصرية، رغم عدم إتقانهم للغة العربية في الأساس.

دوت الخليج

الأغنية سيطر عليها الطابع المصري سواء من خلال اللهجة العامية المصرية المتفردة عن غيرها بتميز وروعة في الوصول إلى داخل المستمتع، أو الفيديو التسجيلي للأغنية الذي جعلك تعيش الأجواء المصرية وما بها من عادات وتقاليد تميز المجتمع المصري، مثل المقهى وعربات «الفول» ومطاعم الطعمية، إضافة إلى الأسواق الشعبية ومراكب النيل.

تميزت كلمات الأغنية أيضا باللغة الدارجة، مثل المقطع التالي: (لما هتكرفها وتعيش بظروفها قلبك هيحس بفرحتها..)، وهو ما يعبر عن تأثير اللغة المصرية العامة والدارجة في الجميع سواء كان عربيًا أو أجنبيًا.

وعكست الأغنية نوع من تفاؤل وفرحة وبهجة لدى المواطن المصري، من خلال الأشخاص المشاركين في صناعة الأغنية.

وتبث روح التفاؤل في الناس وعدم اليأس من الحياة، والتأكيد على أهمية السعي حتى لو تكالبت عليك الهموم واشتدت المحن، وترك الخمول والمواصلة والوقوف في وجه الأزمات حتى تحقق أهدافك وطموحاتك.

خواجة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية لمصر

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها مطربين أجانب اللغة العربية أو بالعامية المصرية، فهناك أكثر من واقعة لمطربين قاموا بغناء أغاني مصرية مثل المغنية الأمريكية جينيفرغراوت، والتي عزفت أغنية "بعيد عنّك" لأم كلثوم على العود وأدتها في برنامج المواهب Arabs Got Talent، والذي شهد العديد من الأجانب الذين يغنون باللغة العربية.

كما فعل ذلك أيضا التينور الإيطالي تينو فافاتزا، والذي غنى بالعربية "أعطني الناي وغنّي"، لفيروز، إضافة إلى مجموعة من المطربين العالميين الذين أحيوا مجموعة من الحفلات في مصر.

ومن بين المطربين العالميين الذين أحيوا حفلاتهم في مصر، المطربة الكولومبية شاكيرا، والتي كان لها حفلة بمصر يوم 28 مارس عام 2007 و النجمة العالمية بيونسيه أحيت حفلها الأول بمصر فى عام 2009، بإحدى قرى البحر الأحمر، والنجم العالم إنريكى إجلاسيوس أحيى حفلين فى مصر، الأول كان عام 2009، وحفل آخر له فى عام 2014 فى مارينا.