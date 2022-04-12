/691661/محمد-هنيدي-يكشف-سبب-تأجيل-عرض-فيلم-عقلة-الأصبع-ما-علاقة-طوله

دوت الخليج يكشف سبب تأجيل عرض فيلم عقلة الأصبع بطولة محمد هنيدي.

رد ساخر من محمد هنيدي على سبب تأجيل عرض فيلم عقلة الأصبع

سخر هنيدي من طوله فرد على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سبب تأجيل العمل قائلًا: "المنتج وليد صبرى قرر يؤجله للأسف مع إنه حبيبى؛ لأنه لقى إن أعمال الجرافيك فى تقليل طولى هتتكلف فلوس كتير جدًا، خصوصًا مع طولى الهائل، وإن مشكلة الطول هتحمل الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا إننا نؤجله شوية، يا أنا أقصر، يا الناس تطول، أو ييجي شتا برد شوية، فأكش ونصور الفيلم على طول".

شخصية هنيدي في فيلم عقلة الأصبع

والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".

محمد هنيدي يخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل إذاعي

من جانبه، يخوض الفنان محمد هنيدي السباق الرمضاني 2022، بمسلسل إذاعي يحمل اسم ابن النادي، مع الفنانة أيتن عامر، ويذاع يوميًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر إذاعة راديو 9090.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم «الإنس والنمس» التي تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.