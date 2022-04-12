أول رد من ريهام حجاج على متهميها بتسببها في اعتزال توفيق عبد الحميد:«راعوا الحرمانية»

/691655/أول-رد-من-ريهام-حجاج-على-متهميها-بتسببها-في-اعتزال-توفيق-عبد-الحميدراعوا-الحرمانية

خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها، لترد على متهميها بكونها السبب وراء اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد الفن، مؤكدة على أنهما تربطهما علاقة أبوية.

دوت الخليج يرصد أول رد من الفنانة ريهام حجاج على أزمة اعتزال توفيق عبد الحميد.

ريهام حجاج تخرج عن صمتها

طلبت ريهام حجاج من مروجي شائعة تسببها في اعتزال توفيق عبد الحميد التوقف عن هذا الأمر ومراعاة الحرمانية، فنشرت بوست الأخير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "بوست أستاذ توفيق.. اللي هو حقيقي طول التصوير صاحبي وأبويا سواء قدام الكاميرا أو وراها.. ربنا يديله الصحة والعافية وطولة العمر ويفضل يمتعنا بأدواره ويشفيه ويعافيه".

ريهام حجاج تشكر داعميها من الوسط

وتابعت: "شكرا لزمايلي اللي هما في الحقيقة أخواتي على ردهم وتوضيحهم.. وأرجو من الناس المحترمة كفاية إشاعات ونراعي الحرمانية خصوصًا أننا في شهر رمضان الكريم".

ريهام حجاج تتألق في مسلسل يوتيرن

من جانبه، تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «يوتيرن» والذي تدور أحداثه حول يارا الكردى ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها يوسف، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

الحلقة في تمام الساعة 6:15 مساءً على شاشة قنوات CBC، وفي الوقت نفسه يتم عرضها على التلفزيون المصري بالقناة الثانية، تزامنًا مع أذان المغرب وتوقيت الإفطار.

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7، على شاشة قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وبعدها على شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، وفي الـ11:30 مساءً على شاشة قناة الحياة.