وفد من مطرانية العريش يهنيء محافظ شمال سيناء بشهر رمضان المبارك (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل ، شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه اليوم ،الثلاثاء، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى.

وقدم الوفد باسمه وباسم قيادات وأبناء المطرانية الى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه، مشيرا الى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعص فى كافة المناسبات .

كما أكد على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء ، حيث شهد العبور العظيم فى العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لاخوانهم المسلمين فى رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء .

و لفت محافظ إلى تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات ، وأنه لا فرق بينهما، معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .

وأشار المحافظ الى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.