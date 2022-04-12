محافظة المنيا الأولى فى تنفيذ مبادرة «مشروعك» بـ22 ألف مشروع

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت أن المحافظة احتلت الصدارة على مستوى الجمهورية فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء مبادرة (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، بإجمالى 2,6 مليار جنيه.





وأكد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ للتوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة. وأشار المحافظ، إلى أن المشروعات وفرت 137 ألف فرصة عمل منذ بدء مشروعك فى محافظة المنيا، مؤكداً أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتى من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف المحافظ، أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودى الدخل والتى تحتاجها القرى مما يساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، مضيفا أن (مشروعك) يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

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