عاجل- أول إجراء من التعليم بشأن امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن تشكيل لجان واضعى أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وذلك بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام 2021-2022.





ووجهت الوزارة مديرى عموم الإدارات التعليمية باتباع هذه التعليمات:

1) تشكيل لجان وضع أسئلة الامتحانات فى جميع المواد من 3 أعضاء من المعلمين ذوى الخبرة موافاة بياناتهم لقسم الإحصاء واإدارة تمهيدا لتسجيلها على التطبيق الجارى إعداده لهذا الغرض، بهدف البدء فى تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة، تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، على أن يكون أحد الأعضاء الثلاثة متخصصة بالمواد المترجمة: Math- Science.

ويراعى فى المرشحين أن يكون لديهم خبرة فى استخدام الحاسب الآلى، وأن يكونوا تسلموا البريد الإلكترونى الموحد وفعلوه، حيث تصل إليهم دعوات الدريب من خلال هذا البريد المتاح استلامه عبر هذا الرابط.

- 2) ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوى عام و2 من المعلمين من كل مدرسة خاصة بالمديرية، للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات، وتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها، وتسلم البيانات أيضا لقسم الإحصاء.

ويراعى فى هؤلاء المرشحين أيضا أن يكون لديهم خبرة فى استخدام الحاسب الآلى، وأن يكونوا تسلموا البريد الإلكترونى الموحد وفعلوه لتلقى دعوات التدريب من خلاله.

ووفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، تنطلق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 7 مايو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وفقا لنظام التقييم المعدل، والذى يقيس لدى الطلاب مهارات الفهم ومدى اكتسابهم مخرجات التعلم المستهدفة من المناهج، وليس الحفظ والتلقين.

وفى إطار التدريب على استخدام أجهزة التالبت فى الامتحانات، تعقد وزارة التربية والتعليم اختبارات تدريبيا لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى اعتبارا من 18 أبريل المقبل، فى عدد من المواد.