الوزراء يوافق على تخصيص 25 فدانا لإقامة منطقة لوجيستية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا، بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه؛ بتمويل ذاتى من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.

ويأتى ذلك فى إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعى، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.

أيضا وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التى انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة، موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالى قيمة بلغت 60 مليار ين يابانى، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكى، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالى عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله فى دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير فى أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب فى جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، وبالتالى انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض، التى تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة فى المعارض الخارجية.

وافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتى شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر فى نوفمبر المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلى، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحى، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحى بالحمام، اعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك فى إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية فى بعض محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع فى توفير الخدمات البنكية للمواطنين.