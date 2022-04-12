/691651/مدافع-فيوتشر-يهنئ-مؤمن-زكريا-بعيد-ميلاده-صور

هنأ سعد سمير مدافع الأهلي المعار إلي فريق فيوتشر ، مؤمن زكريا ، بعيد ميلاده ونشر صور تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”من خلال خاصية استورى .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب سعد مير عبر حسابة الرسمي"انستجرام"،كل سنة وأنت طيب يا نجم مصر وربنا يرجعك بالسلامة".

فيوتشر يودع كاس مصر

ودع فيوتشر بطولة كأس مصر أمام منتخب السويس، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وبدأ فيوتشر المباراة بضغط كبير على منتخب السويس، وهددوا مرماهم عن طريق عدة هجمات، في المقابل حاول منتخب السويس تطبيق بعض الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفيوتشر في الدقيقة 41 بعد رجوعة لتقنية الفيديو، ليسجل بوبو الهدف الأول لفيوتشر من ركلة جزاء.

فيوتشر ضد منتخب السويس

وفي شوط المباراة الثاني حاول منتخب السويس العودة في اللقاء، وبالفعل نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق باسم عادل.

فيوتشر يقسو على سموحة برباعية بالدوري الممتاز

حقق فيوتشر الفوز على سموحة بنتيجة ثقيلة على الفريق السكندري، والتي جاءت النتيجة برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح ناصر ماهر سجل التهديف في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، من خلال أحمد رفعت مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ناصر ماهر بشكل رائع ثم سدد كرة قوية مرت من الهاني سليمان ثم سكنت الشباك.

سجل ناصر ماهر الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال خطأ قاتل من محمود عبد الحليم لاعب فيوتشر فاستخلص ماهر منه الكرة بشكل رائع وانطلق منفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأكد محمد رضا بالهدف الثالث على تيجة المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية متقنة من جوزيف نجويم من جهة اليسار قابلها محمد رضا بتسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.