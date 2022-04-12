/691649/مستقبل-وطن-يوزع-هدية-الرئيس-بمستشفى-البدرشين

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه إيمانًا من حزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية بحتمية المبادرات المجتمعية لدعم المواطن المصري وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا تعزيزًا لجهود الدولة المصرية، تم اليوم توزيع هدية الرئيس بمستشفى البدرشين المركزي وشملت عمليات التوزيع الأطقم الطبية والإدارية ورواد المستشفى.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يواصل توزيع هدية الرئيس بمستشفي البدرشين

و استكمل النائب محمد سلطا،ن حملته لتوزيع هدية الرئيس احتفالًا بشهر رمضان الكريم ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، .

مواصلة حزب مستقبل وطن في توزيع «هدية الرئيس» بالهرم

وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن حزب مستقبل وطن من منطلق الإيمان الكامل لدى نوابه وهيكله التنظيمي وكوادره بأهمية المبادرات المجتمعية في كل الأوقات وتحديدًا في الظروف الصعبة، حرص بشكل كبير على تكثيف قوافل الخير لدعم الفئات الأشد احتياجًا من المصريين وذلك دعمًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن منطقة الهرم شهدت اليوم بشارع اللبيني بدء توزيع هدية الرئيس التي تتضمن كراتين رمضان المعبأة بالمواد الغذائية الأساسية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن الحملة نالت استحسان الأهالي الذين وجهوا شكرهم لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية.

ويأتي ذلك إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.